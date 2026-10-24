RICARDO CORDERO "KALI" (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 24 de octubre de 2026 a los 72 años. Su esposa Edith Fittipaldi; sus hijos Federico y Bernardo (F); su hija política Mercedes Pazos; sus nietos Borja y Bruna Cordero; su hermana Mabel Cordero; sus hermanos políticos Mario; su sobrina Milagros; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", sábado 24/10 hasta las 22 horas. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz. Servicio Adherido a Coopelectric. Vecino del barrio CECO I, nacido en Azul. Jubilado. Ex presidente de Bomberos Voluntarios.