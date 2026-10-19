JOSÉ RICARDO CAVALLARO (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 19 de octubre de 2026 a los 87 años. Su esposa Estela Pilar D Amico; su hija de crianza Gabriela Estela Scipioni D Amico; sus nietos: Fabricio y Berenice Mangudo; demás familiares y deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", martes de 9:30 a 10:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Sierra Chica, nacido en Ciudad de Buenos Aires. Retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ex Delegado del Círculo de Suboficiales y Guardias del Servicio Penitenciario.