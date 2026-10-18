TERESA INES MEROLA VIUDA DE WALTER "TERE" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 17 de octubre de 2026 a los 71 años. Sus hijos Laura y José María Walter. Sus hijos políticos Fabricio Waimann y Gabriela Barraza. Sus nietos Gianella y Baustista Waimann. Su hermano Alberto Merola. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: Sala velatoria de Colonia Hinojo, domingo 18 a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Colonia Hinojo, domingo a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Colonia Hinojo, nacida en Hinojo. Jubilada y pensionada. Catequista y Ministro de la Eucaristía de Colonia Hinojo.