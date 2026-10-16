LUCIA MARCELINA ALVAREZ SOTTA VIUDA DE MANGUDO "CHICHA" (Q.E.P.D)

Falleció en Laprida el día 16 de octubre de 2026 a los 89 años. Sus hijas María Susana, Elvira Mabel, María del Carmen Mangudo. Sus hijos políticos Miguel Ignacio Irastorza y Oscar Alfredo Lestarpe. Sus nietos Romina, Valeria y Erika Bayala; Paola, Yanina e Ignacio Irastorza; Cristian Mendia; Mirko Lestarpe; Diego, Carolina, Alexis y Melanie Mangudo. Sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", finaliza hoy a las 15 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 17 de octubre a las 8:30. Servicio adherido a Coopelectric, vecina de Loma Negra, nacida en La Colina - General La Madrid. Ama de casa jubilada.