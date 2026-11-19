Fuente: Agencia DIB

Las cifras son contundentes: el consumo de carne vacuna durante los primeros diez meses del año fue de 1,698 millones de toneladas, lo que representa una caída de 221,1 mil toneladas en comparación con el mismo período de 2025.

El último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) determinó, por ende, que el consumo per cápita anual se ubicó en 44,5 kilos, un 11,2% menos que el promedio registrado en octubre del año pasado, es decir, 5,6 kilos menos que en 2025.

El aumento de los precios es una de las causas, ya que la carne vacuna acumula un alza del 38,9% interanual, seis puntos más que el Índice de Precios al Consumidor. CICCRA sostiene que otro de los motivos es el menor ingreso de hacienda para faena a los mercados.

Los aumentos, corte por corte. El mayor aumento interanual se dio en la carne picada común (47,2%). Luego se ubicaron el cuadril (45,0%), el asado (44,0%), la nalga (43,7%) y la paleta (42,8%). En tanto, la caja de hamburguesas congeladas aumentó 52,3% interanual. Mientras tanto, el pollo sólo aumentó el 26,6% en el mismo período, lo que hizo que por primera vez su consumo superara al de carne vacuna.

Hace medio siglo, el consumo promedio de carne vacuna era casi el doble, con más de 80 kilos por año. Los hábitos alimenticios, además del precio, revirtieron la tendencia.