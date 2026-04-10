La agenda de actividades para el "finde" en Olavarría

El Municipio difundió las propuestas para este fin de semana, que se desarrollarán en los diferentes espacios de la ciudad, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 de abril.

Viernes

En primer lugar, este viernes por la tarde, a partir de las 18 en el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” se realizará el “Conversatorio para familias sobre TEA” en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.

Estará a cargo de la Dra. María Alejandra Vitale y el Lic. en Psicología Francisco Ojeda y se sumarán miembros de la Asociación Civil Familias TDAH Olavarría, quienes compartirán sus experiencias, junto a los profesionales.

En el mismo horario, en las salas 3 y 4 del Centro Cultural “San José” habrá una visita guiada de la muestra “Los Caminos de la Memoria: 50 años de lucha olavarriense por la Verdad y la Justicia”, con integrantes de la Comisión por la Memoria.

La muestra busca recorrer la tarea que múltiples actores de nuestra localidad impulsaron para mantener viva la historia olavarriense vinculada con la última dictadura militar.

Sábado

En la mañana, de 9 a 13 en el Parque Mitre (Brown y Necochea) habrá una nueva edición de Mercados Bonaerenses.

La feria contará con la participación de productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, bebidas, quesos, plantas y plantines, miel, verduras y productos sin tacc, alfajores, artesanales, huevos, alimentos agroecológicos, productos de pastelería, dulces artesanales e infusiones.

Desde las 14, con punto de salida en la Casa del Deporte se realizará una nueva edición de “Andando”, con destino a Loma Negra.

Las salidas en bicicleta organizadas desde la Subsecretaría de Deportes, con el objetivo de seguir ofreciendo a la comunidad actividades no sólo con el foco en la promoción de prácticas saludables, sino también de poner en valor distintos espacios y senderos con los que cuenta nuestro Partido.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la actividad desde la web del Municipio.

Con sede en el Reptilario del Bioparque Municipal “La Máxima” a las 16, comenzará la charla sobre educación ambiental “¿Amigos o enemigos? (serpientes, arañas y alacranes)”. Estará a cargo de autoridades del parque.

Como última actividad, a las 17 en el Auditorio del Centro Cultural “San José” se proyectará la película “Carlos ‘El Negro’ Moreno” (2013) con una duración 60 minutos, apta para todo público.

Mediante testimonios de familiares directos, amigxs, colegas del mundo de las leyes y otros entrevistados, se reconstruye la vida de quien fuera abogado defensor de obreros del cemento en Olavarría, lo que lo llevó a enfrentarse a poderosos intereses como la empresa Loma Negra. Su denuncia de silicosis, enfermedad laboral no reconocida por la cementera, motivó su secuestro y asesinato, tal como se comprobó en el juicio de 2012.

Estos hechos, su historia de vida y el juicio que condenó a sus victimarios aparecen en este documental sobre el abogado militante que llevó su ideal y compromiso hasta el final.

Domingo

A las 21 el Teatro Municipal será sede de la presentación de Pilar Sordo, psicóloga y conferencista de renombre, con “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres”.

Ofrecerá una oportunidad única para explorar el poder de la autocomunicación y el impacto que nuestras palabras tienen sobre nuestro bienestar emocional y nuestra autoestima. Pilar Sordo, con su estilo característico y profundo, invita a todos aquellos interesados en transformar su relación consigo mismos a descubrir cómo el lenguaje interno puede ser la clave para una vida más plena y equilibrada.

Durante la conferencia, se abordarán temas clave como: el poder de las palabras y cómo el lenguaje interno moldea nuestra realidad, la relación entre el pensamiento y el bienestar emocional, autocrítica versus autocompasión: cómo transformar los pensamientos autocríticos en afirmaciones empoderadoras, la importancia del amor propio y cómo construirse a través del lenguaje, herramientas prácticas para mejorar el diálogo interno y el impacto del lenguaje en las relaciones interpersonales.

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $ 71500 plateas – $ 66000 sillas de palcos- $ 60500 pullman. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.