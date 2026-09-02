La 2° fecha del Torneo Regional Amateur, confirmada

El Consejo Federal confirmó días, horarios y árbitros para la 2° fecha del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A.

El fin de semana donde se producirá el debut de Ferro en condición de local tendrá a Embajadores con fecha libre y a Racing presentándose en la tarde del sábado.

El “Chaira” visitará a Balonpié el sábado desde las 16:00 hs. y las acciones serán controladas por una terna arbitral perteneciente a la Liga de 9 de Julio, encabezada por Jonatan Crivelli como juez principal, acompañado por Diego Romero y Aldana Giles como asistentes.

Ya en la jornada dominical, Ferro recibirá a Huracán de White en el estadio Domingo Colasurdo desde las 15:30 hs. y el encuentro será controlado por una terna de Bolívar. Alfredo Espíndola será el árbitro principal, mientras que Facundo Abel y María José Núñez se desempeñarán como asistentes.

También habrá acción en el Parque Guerrero donde Estudiantes recibirá a Argentinos de 25 de Mayo desde las 15:30 hs. La terna arbitral llegará desde Tandil y tendrá a Mauro Echarren como juez central, acompañado por Joaquín Castillo y María José Rolando como asistentes.

Por último, desde las 16:00 hs., El Fortín hará su presentación como local en el estadio Ricardo Sánchez y enfrentará a Loma Negra en el cruce de representantes de Olavarría.

Julián Figueroa será el encargado de dirigir el duelo local y estará acompañado por Gonzalo Moreno y Ariel Benito en las líneas, todos del Asocación de Árbitros de Olavarría.