Nación creó un programa para bloquear celulares utilizados desde cárceles

El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, una iniciativa que busca extender a las cárceles provinciales el sistema utilizado para detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de establecimientos penitenciarios.

Con el objetivo de impedir que organizaciones criminales utilicen estos dispositivos para planificar y coordinar maniobras ilícitas desde las unidades carcelarias, el programa abarcará tanto a los establecimientos penitenciarios federales como a los provinciales, en el marco de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660. Para incorporarse, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adherir mediante un convenio específico con el Ministerio de Seguridad Nacional.

La iniciativa toma como antecedente la Resolución N° 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar y poner en funcionamiento dispositivos destinados a la detección y bloqueo de IMEI/IMSI en unidades y establecimientos penitenciarios federales. Según los fundamentos de la nueva resolución, la implementación de ese mecanismo permitió avanzar en la prevención y neutralización del uso de dispositivos de comunicación móvil por parte de organizaciones criminales con integrantes alojados en cárceles federales.

El IMEI es el identificador único de un equipo de telefonía móvil, mientras que el IMSI identifica al abonado o usuario dentro de la red. El bloqueo de ambos permite impedir que determinados dispositivos o líneas puedan utilizarse para establecer comunicaciones a través de las redes de telefonía móvil.



El uso de celulares en cárceles



La nueva normativa también se apoya en la Resolución N° 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que modificó el procedimiento para el bloqueo de terminales. Esa norma estableció que las compañías prestadoras del servicio de comunicaciones móviles deberán bloquear el IMEI, el IMSI y la línea telefónica asociada cuando reciban una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad Nacional, de acuerdo con el procedimiento aprobado para los establecimientos penitenciarios federales.

A partir del nuevo programa, las provincias que adhieran contarán con una ventanilla única del Ministerio de Seguridad. Ese mecanismo funcionará como punto de entrega de la información sobre los dispositivos detectados dentro de los establecimientos penitenciarios provinciales a las empresas prestadoras de telefonía móvil, que deberán efectuar los bloqueos correspondientes.

En ese marco, el nuevo programa apunta específicamente a evitar que el acceso irregular a teléfonos celulares dentro de las cárceles sea utilizado como herramienta para mantener comunicaciones vinculadas con actividades delictivas. La adhesión al programa será voluntaria para las provincias y para la Ciudad de Buenos Aires.