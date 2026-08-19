Para Kuhn el puente de la Colón debería llamarse Helios Eseverri

El ex concejal y dirigente del Foro Olavarría-Frente Renovador Raúl Kuhn se sumó a los pronunciamientos de apoyo al proyecto presentado por Carlos César Bianchi para imponer el nombre “Intendente Helios Eseverri” al puente ubicado en la avenida Colón sobre las vías del

Ferrocarril.

Raúl Kuhn fue parte del proyecto político del ex Intendente Municipal y se desempeñó como concejal y delegado Municipal de Sierra Chica e Hinojo en distintas gestiones Municipales.

“En Olavarría los vecinos de un lado y del otro lado de las vías debatían la necesidad y la conveniencia de realizar un puente sobre las vías del ferrocarril. Pero hubo un intendente con la capacidad de escuchar y sentir las preocupaciones que durante años le manifestaban sus vecinos, sabiendo que las distintas alternativas no habían sido viables concretarlas tomó la decisión con su equipo de gobierno de elaborar un proyecto y con la decidida y clara convicción de llevar adelante su realización, concretó la obra del puente que hoy veinte años después los olavarrienses la transitan diariamente” expresó Kuhn.

Como uno de los referentes del Foro Olavarría FR, Raúl Kuhn hizo público su apoyo a la iniciativa.

“Me parece que el nombre de Helios Eseverri es un justo y sincero reconocimiento a un Intendente que dedicó su vida política a trabajar por mejorar cada día la vida de los olavarrienses, con empatía por las necesidades de sus vecinos y sin distinciones políticas” señaló Kuhn.