Olavarrienses, en el encuentro de libaneses en General Roca

Los olavarrienses Fernando Bugosen y Marcela Guerci participaron el pasado fin de semana en General Roca, Río Negro, del II Encuentro Regional de la Unión Cultural Argentino - Libanesa (UCAL) de la Zona Sur.

Bugosen, acompañado por el vicepresidente nacional y presidente de la filial General Roca José Jalil, lo hizo en su condición de presidente mientras que la licenciada Guerci es una de la referente de Cultura y Educación.

Uno de los momentos salientes de estas jornadas fue el reconocimiento entregado por la filial General Roca a Fernando Bugosen y Marcela Guerci Nedir por su compromiso y labor en favor de la institución y de la difusión de la cultura libanesa.

En ambas jornadas se desarrollaron actividades, talleres y espacios de intercambio destinados a poner en valor la cultura libanesa, su gastronomía, historia e identidad, al tiempo que fortalecer los vínculos entre las distintas filiales y promover la transmisión de las raíces a las nuevas generaciones.

El encuentro contó con una charla institucional de Fernando Bugosen, la presentación de un libro a cargo de Zulma Mrad Bedis (presidenta de la filial Santa Rosa) y una charla literaria sobre Khalil Gibrán, a cargo de Mirta Breide, presidenta de la filial El Bolsón.

En el marco del convenio entre UCAL General Roca y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, estudiantes plasmaron artísticamente distintos momentos de los talleres, en una actividad coordinada por Gabriela Zgaib.

La jornada culminó con una tradicional cena, compartiendo sabores, música y danzas que nos conectan con las raíces libanesa.

“Un encuentro de pertenencia, identidad, amistad e intercambio cultural, que reafirma el compromiso de UCAL de preservar y difundir nuestras raíces libanesas, fortaleciendo los lazos que unen a la Argentina y Líbano” resaltaron los protagonistas.