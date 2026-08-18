Torneo Federal A: el equipo de Serantes logró su primer triunfo

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 4° fecha para la Zona Campeonato y Zona Reválida y fue con el primer festejo para Santamarina con la conducción de Nicolás Serantes.

Por la Fase Reválida, Santamarina cortó una racha de tres derrotas consecutivas y sumó su primer triunfo con Serantes como DT. Fue 2 a 0 ante FADEP en el “Gral. San Martín” para mantener la ilusión de la permanencia.

Además, Círculo Deportivo igualó 0 a 0 ante Juventud Unida Universitario en San Luis. Simón Buscaglia completó todo el cotejo que tuvo algunos incidentes.

En la Zona Campeonato, Olimpo igualó 1 a 1 ante Argentino de Monte Maíz en condición de visitante y sigue líder del grupo. Braian Guille fue titular y fue el asistidor en el gol “aurinegro”.

Por último, Villa Mitre no pasó del empate sin goles ante Alvarado en “El Fortín”. Carlos Battigelli completó los 90´ en el “Tricolor”.