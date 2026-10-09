Fiesta de la Torta Frita, Prost! y Feria del Libro, la variada agenda del finde

El fin de semana en toda la extensión del Partido de Olavarría habrá diversos eventos y festejos aptos para toda la familia, con actividades culturales, recreativas, musicales y educativas.



Sábado 10



Desde las 14:00 se realizará la Feria del Día de la Madre en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito). Durante ambas jornadas, se podrá recorrer stands con indumentaria, artesanías, deco, regalería, plantas, velas, bijou, impresión 3D, papelería creativa y mucho más, todo elaborado por manos olavarrienses.



Domingo 11



Con inicio a las 10, se vivirá el 116º Aniversario de Espigas, que se desarrollará este con actividades protocolares, culturales y distintos espectáculos.



El cronograma se iniciará a las 10 con una misa en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Mientras que a las 11 tendrá lugar el acto protocolar en la Plaza San Martín. Para las 13 está previsto el gran almuerzo en el Club Social y Deportivo Espigas.



Por la tarde habrá distintos espectáculos en el playón del club, desde las 15 con un festival artístico con Marcos y Ciro Mansilla, Espigas Baila Folclore, Ballet Tango Nuevo y Nico Centineo.



En otra de las localidades, Loma Negra, se desarrollará desde el mediodía la 4º edición de la Fiesta de la Torta Frita.



Será con una nutrida participación de artistas locales en el escenario principal, la presencia de más de 100 artesanos y emprendedores, cerveceros, además de estatuas vivientes inflables y un espacio dedicado para la diversión de los más chicos. Durante la jornada está confirmada la participación del Ensamble de Folklore Municipal y el gran cierre con Martín Barraza.



En el Parque “Helios Eseverri”, a las 16 comenzará el Festival Cervecero Prost! y que tendrá la extensión hasta el día lunes. La propuesta tiene por objetivo no sólo brindar a la comunidad local y visitantes de la región una alternativa pensada para el disfrute y la diversión, sino también generar posibilidades y movimiento económico a partir de un espacio para que emprendedores cerveceros y gastronómicos locales puedan mostrar sus producciones.



El domingo de 16 a 1 la programación incluye: Música Prost, Las Chinas, Splan, Espiche / DJ, Rada Forever, Libremente, Los Bargus, Herederos y Carolain DJ.



A las 20:30 se presentará “Clásica y Solidaria” a beneficio del Centro de Jubilados y Pensionados Belgrano en el Teatro Municipal.

La modalidad es con entrada libre y gratuita pero quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo o por sobre o por billetera virtual.



Del concierto participará la Orquesta Sinfónica Municipal “mtro. Mario Patané”, el Ensamble de Folklore de la Escuela Municipal de Música “Flor del aire” y el Ballet Folklórico Municipal. La dirección musical estará a cargo del mtro. Diego Lurbe.



Lunes 12



Desde el mediodía se retomará la actividad del Festival Prost! con la participación de Facu González AR DJ, Metaiponga, Vértigo, Johnny Boys And Dancing Crickets, Súper Funky Bross , Ovni, Espiche, Esteban Ikasovic DJ y Los Bredda hasta las 00.



Otro de los eventos destacados será la Remada Rosa, que se realizará desde las 14:30 en el sector de canotaje del Club Estudiantes.



La actividad enmarcada en el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama y organizada por el grupo Ola Rosa será una jornada abierta, de encuentro y concientización, donde se compartirá el espíritu de Ola Rosa: remar juntas, acompañarse y visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

