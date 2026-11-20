

En respuesta al proyecto de ordenanza presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical, el cual busca “declarar Patrimonio Histórico al edificio del Instituto Médico ante el cierre de la institución previsto para fines de 2026”, desde el centro de salud negaron dicho cierre y aseguraron que el mismo continuará funcionando en ese inmueble. La propuesta de la UCR también contemplaba que el lugar pueda ser utilizado como un anexo del Hospital Municipal.



“Desde el Directorio del IMO (Instituto Médico Olavarría), y debido a la información que comenzó a circular indicando el cierre de la institución para fines de 2026, queremos llevar tranquilidad a la comunidad y negar rotundamente dicha afirmación” expresaron en un comunicado.



“El Instituto Médico Olavarría seguirá funcionando como lo viene realizando hasta ahora, sin ninguna modificación, y con el formato implementado desde agosto del corriente año: Hospital de Día, atendiendo a sus pacientes de lunes a viernes de 8 a 20 horas, en el lugar de siempre General Paz 2540; y resolviendo la demanda espontánea, la consulta médica y las cirugías ambulatorias coordinadas previamente” añadieron.



A su vez, recordaron en qué consiste la articulación con el Sanatorio Cemeda, implementada en agosto de este año: “IMO mudó sus prácticas de mayor complejidad a Cemeda, en base al convenio colaborativo entre ambas instituciones de salud. Para toda urgencia, emergencia o prácticas de mayor complejidad recomendamos acercarse al Sanatorio Cemeda ubicado en Avenida Trabajadores 3385 (esquina Pringles)”.



“Para finalizar repetimos, el Instituto Médico Olavarría no cerrará sus puertas a fines de 2026, por el contrario, seguirá recibiendo a sus pacientes con los profesionales y la calidad de servicio de siempre” concluyeron.

