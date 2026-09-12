Una grave confrontación terminó con heridos en el edificio Sky View

Una mujer y un hombre, que sería el encargado o el hijo del propietario del edificio Sky View ubicado en la esquina de Dorrego y Moreno, terminaron con lesiones este sábado luego de una confrontación.

Según una de las partes, la inquilina del complejo, esta se habría quejado ante los administradores por deficiencias en los servicios de electricidad, gas y agua corriente debido a falencias en las instalaciones.

Esta misma fuente señalo que los propietarios de Sky View se encontrarían de viaje y quien recibió las inquietudes habría sido su hijo. “Me terminó dando una puñalada en la cabeza y tengo un brazo fracturado” denunció.

“Hay pérdidas de gas, tienen conexiones clandestinas con mangueras de garrafas y por eso ocurrió el incendio de hace algunos días. Tenemos todo eléctrico por la fuga de gas. Los vecinos ya se fueron y el hijo del dueño nos pide que bajamos el consumo, cuando sólo quedamos mi hijo y yo” destapó la mujer agredida.

Según otra fuente a la que pudo acceder este medio el administrador del edificio también habría terminado la confrontación con lesiones. Las autoridades policiales actuaron de oficio y Policía Científica ya se encuentra en el edificio relevando las pericias del caso.