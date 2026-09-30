Roberto Ramón Conte "Tino" (QEPD)

Falleció el 29 de septiembre de 2026 a los 84 años. La Comunidad educativa del Colegio La Salle Santa Teresa de Colonia Hinojo participan su fallecimiento y acompañan a su Directora General Patricia Conte y su familia en este difícil momento
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Falleció el 29 de septiembre de 2026 a los 84 años. La Comunidad educativa del Colegio La Salle Santa Teresa de Colonia Hinojo participan su fallecimiento y acompañan a su Directora General Patricia Conte y su familia en este difícil momento