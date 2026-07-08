JULIO ABEL PEREDO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 8 de julio de 2026 a los 89 años. Sus sobrinos Marta, Claudia, Norberto, Florencio, Alberto, Roberto, Luciano, Sergio, Claudia, Blanca, Olga y Andrés. Su cuñada Elba y demás familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza miércoles 8 a las 9:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Villa Mailín, nacido en General La Madrid. Jubilado rural.