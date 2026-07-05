OSVALDO OSCAR ELBEY (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 5 de julio de 2026 a los 80 años. Su esposa Blanca Camiletti; sus hijos Yanina y Javier Elbey; sus nietas Victoria Bianciotto Elbey; Juana y Sofía Elbey; demás deudos y familiares participan su fallecimiento. Velatorio: Sala de la localidad de Hinojo (Calle 14 Nro. 1637), lunes de 10:00 a 13:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal de Hinojo, lunes a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Aoma, nacido en Hinojo. Carnicero jubilado.