CARLOS ALBERTO BASCONES "CARLITOS" - "FLACO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 28 de julio a los 79 años. Su esposa Susana Vigneau. Sus hijos Juan Ignacio, Luciano y Alejandro Bascones. Sus hijas políticas Daniela Rodríguez y Natalia Rau. Sus nietos Josefina, Faustino, Malena y Catalina. Su hermano Roque. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". El velatorio comienza a las 16 horas, cierra a las 21 horas y reabre en horario a confirmar. Sin responso. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de barrio San Vicente. Nacido en Córdoba. Jubilado.