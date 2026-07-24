Tandil: un menor resultó herido tras caer en las cavas de Cerro Leones

Dos jóvenes de 15 y 16 años debieron ser rescatados el jueves por la tarde luego de sufrir una caída en el predio de las Cavas de Cerro Leones, Tandil.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.55, cuando personal policial tomó conocimiento de que dos adolescentes se encontraban en el lugar y uno de ellos había sufrido un accidente.

Según se informó, cayó desde el frente de una de las cavas (aproximadamente siete metros de altura) hasta la zona cercana al agua, donde sufrió golpes contra las piedras. El otro adolescente, al intentar ayudarlo, también cayó en el mismo sector, aunque no sufrió heridas.

Ante esta situación, se desplegó un operativo en el que participaron efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) Tandil, personal de la Comisaría Segunda, Centinela, Bomberos y SAME.

Finalmente, una unidad de rescate de Bomberos Tandil logró retirar a ambos jóvenes del lugar. Luego fueron trasladados por una ambulancia del SAME al Hospital Municipal Ramón Santamarina para evaluar su estado de salud.

Por el hecho se iniciaron actuaciones bajo la carátula "Averiguación de ilícito", con intervención de la UFI N° 8.

Fuente y foto: Lu22 Radio Tandil y El Eco