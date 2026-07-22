SERGIO OSCAR ALVAREZ "TORO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 21 de julio de 2026 a los 65 años. Sus hijas Rocío y Marianela Álvarez. Su hijo político Jesús. Sus nietos Isabella y Santino. Sus hermanas Liliana y Jorgelina Álvarez. Su hermano político Juan. Sus sobrinos.

Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento, comienza a las 8:30 horas y finaliza a las 12:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de barrio Hipolito Yrigoyen, nacido en Olavarría. Pizzero.