OFELIA BEATRIZ BRAVO "BETTY" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 22 de julio de 2026 a los 83 años. Sus hijos José Luis, Fabian, Marcelo Javier, Héctor Leonardo, Paola Alejandra Zapata y María de los Ángeles Allemann. Sus hijos políticos Carlos Nahuelan y Gabriel Gallo. Sus nietos, sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", miércoles 22 a las 10:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles 22 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Dorrego, ex residente de Casa Hogar Chichito. Nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.