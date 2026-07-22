OFELIA BEATRIZ BRAVO "BETTY" (Q.E.P.D.) | Infoeme
Miércoles 22 de Julio 2026 - 10:43hs
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Olavarría
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 - 22 de Julio de 2026 | 10:04

OFELIA BEATRIZ BRAVO "BETTY" (Q.E.P.D.)

Q

 

Falleció en Olavarría el 22 de julio de 2026 a los 83 años. Sus hijos José Luis, Fabian, Marcelo Javier, Héctor Leonardo, Paola Alejandra Zapata y María de los Ángeles Allemann. Sus hijos políticos Carlos Nahuelan y Gabriel Gallo. Sus nietos, sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", miércoles 22 a las 10:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles 22 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Dorrego, ex residente de Casa Hogar Chichito. Nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.

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