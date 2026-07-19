HAYDEÉ YOLANDA LEONHARDT VIUDA DE MOCCIARO “YOLI” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 18 de julio de 2026 a los 81 años. Sus hijas Marisol y Marina Mocciaro. Su hijo político Fabricio. Sus nietas Cata y Roma. Sus hermanos Maria y Roberto. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “B”. El velatorio comienza a las 7:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, hoy a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Belgrano, nacida en Cura Malal. Jubilada y pensionada.