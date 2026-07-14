MARIA LUJAN PERALTA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 14 de Julio de 2026 a los 57 años. Sus hijos Yesica, Alexander, Manuela y Matías. Su pareja Walter. Sus hijos políticos Oscar, Camila y Jeremías. Sus nietos Sofía, Gianfranco, Natasha, Tiziano y Morena. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes 14 de Julio a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Fonavi, nacida en Olavarría. Ama de casa.