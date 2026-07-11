MARIA HAYDEE AGUIAR VDA DE MARTINEZ "MARIETA" (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 10 de julio de 2026 a los 87 años. Sus hijas: Silvia y Monica. Sus hijos políticos José Alberto y Adolfo. Sus nietos María Soledad, Monica Mabel, Pablo Alfredo, Antonella, Piero, Sofía y Francisco. Sus nietos políticos. Sus bisnietos Jazmin, Fermín, Amy y Luma. Su hermana Amanda Elena. Familiares, amigos participan en su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B ", sábado 11/7 de 8:30 a 12:00 Hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal, martes 14/7 a las 10:30 Hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Barrio Ceco 1, nacida en Azul. Jubilada y Pensionada.