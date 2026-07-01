RUBÉN ALBERTO RAKOCZI "RUBINO" (Q.E.P.D.) | Infoeme
Miércoles 01 de Julio 2026 - 8:58hs
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Olavarría
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 - 1 de Julio de 2026 | 08:22

RUBÉN ALBERTO RAKOCZI "RUBINO" (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 30 de junio de 2026 a los 81 años. Su esposa Alicia Arouxet; sus hijos Nelson y Julián Rakoczi; su hija política María Rosana Jouanny; sus nietos: Ana Sol, Trinidad, Sebastián, Sofía Rakoczi y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", miércoles de 7:00 a 14:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Roca Merlo, nacido en Sierras Bayas. Jubilado de "Cemento San Martín".

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