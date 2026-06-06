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 - 7 de Junio de 2026 | 09:31

ELENA MARGARITA GARCIA "MACO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Quilmes el día 1 de junio de 2026 a los 81 años de edad. Su esposo Alberto Alfredo Martínez. Sus hijos María Isabel y Liliana Maluendres. Sus nietos Matias, Ayelén, Geronimo, Soledad, Juan Cruz y Jorge Pablo. Sus nietos políticos Verónica Vidal, Rocio Parra y Alejandro Piro. Sus bisnietos Nahiara, Micol, Amaia, Lian, Joaquin, Einar, Alay, Kiara, Aymara y Bastian. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "B".  El velatorio comienza será el domingo a las 7. SIN RESPONSO. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz este domingo a las 9:30. 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Hipolito Yrigoyen. Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría. Actividad que desarrollaba: Jubilada.

 

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