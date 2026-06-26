NANCY EDEL TOHANE MIRANDA de PORQUERES (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de Junio de 2026 a los 89 años de edad.

Su esposo: Esteban Hugo, sus hijos Claudio y Hugo, sus nueras Gladys y Marta . Sus nietos Carlos, Emanuel, Lucrecia y Ayelen.

Sus hermanas Teresa y Amanda. Amigos,familiares y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Sala velatoria de Sierras Bayas, departamento "A". El velatorio comienza a las 7. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Sierras Bayas este sábado a las 11:30 Hs. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Mariano Moreno.

Lugar de nacimiento: La Colina.

Actividad que desarrollaba: Jubilada.