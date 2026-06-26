SEIDE MARGARITA RAMIREZ VDA DE CRANSTOUN (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de Junio de 2026 a los 91 años de edad.

Sus hijas. Margarita y Mercedes. Su yerno Orlando Molina. Sus nietos Andrea, Julio,Ornella. Sus nietos políticos Nicolas y Lorena .

Sus bisnietos: Delfina, Facundo, Fernando, Alex y Matias. Participan en su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D" este sábado desde las 9. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz a las 14:30. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Luján

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilada