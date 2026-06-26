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 - 27 de Junio de 2026 | 10:12

MIGUEL ANGEL ALZOLA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de Junio de 2026 a los 81 años de edad.

Su esposa: Olga. Sus hijos Veronica, Miguel Angel y Emanuel. Sus nietos Tomás, Mora ,Polito,Sofia, Victoria, Juliana , Alfonsina y Gonzalo. sus sobrinos , sus hijas política

y demás deudos  participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "C" a partir de las 16 .RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos De PAZ en día y hora a confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Ceco 1

Lugar de nacimiento: Rauch

Actividad que desarrollaba:Jubilado

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