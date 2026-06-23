EMILIO JORGE WALTER (Q.E.P.D.) | Infoeme
Martes 23 de Junio 2026 - 14:46hs
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Olavarría
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 - 23 de Junio de 2026 | 09:19

EMILIO JORGE WALTER (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 22 de junio de 2026 a los 96 años. Sus hijos Emilio Oscar, María Luisa y María Ines. Sus hijos políticos Roberto Duarte y Jorge Palavecino. Sus nietos Nicolás, María Eugenia, Martin, José, Belén, Sebastián, Guillermo y Emanuel. Sus nietos políticos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E", martes hasta las 16. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Belgrano, nacido en Coronel Suárez. Jubilado y Pensionado.

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