EMILIO JORGE WALTER (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 22 de junio de 2026 a los 96 años. Sus hijos Emilio Oscar, María Luisa y María Ines. Sus hijos políticos Roberto Duarte y Jorge Palavecino. Sus nietos Nicolás, María Eugenia, Martin, José, Belén, Sebastián, Guillermo y Emanuel. Sus nietos políticos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E", martes hasta las 16. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Belgrano, nacido en Coronel Suárez. Jubilado y Pensionado.