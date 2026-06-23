NORMA DELIA FERRARI VIUDA DE ALVAREZ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 23 de junio de 2026 a los 87 años. Sus hijos Adriana y Claudio Alvarez. Sus hijos políticos Guillermo y Andrea. Sus nietos Natalia, María Laura y Florencia Cirigliano; Pia y Manuel Alvarez.Sus bisnietos Santino y Martina y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", finaliza a las 20 horas. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del Barrio San Vicente, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.