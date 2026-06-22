ALFREDO MARIO LAPIEZA "MARITO" (Q.E.P.D.) | Infoeme
Lunes 22 de Junio 2026 - 11:11hs
Lunes 22 de Junio 2026 - 11:11hs
Olavarría
Infoeme
 |  necrologicas
 - 22 de Junio de 2026 | 09:10

ALFREDO MARIO LAPIEZA "MARITO" (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 21 de junio de 2026 a los 90 años. Su esposa Haydee Mabel Giangreco. Sus hijas Mariel y Viviana Lapieza. Sus hijos políticos Daniel y Guillermo Miner. Sus nietos Nicolas, Melisa, Martin, Santiago, Bernardita y Gaspar Miner Lapieza. Sus nietos políticos Gerardo y Laura. Sus bisnietos Agustin, Ulises, Bruno y Clara. Su colaboradora Sandra Vera y demás deudos participan su fallecimiento. Se ruega no realizar visitas de pésame. Velatorio: España 2942, Departamento "D", finaliza lunes a las 13:30. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Belgrano, nacido en Olavarría. Jubilado de Calera Avellaneda y colaborador de AMCA y Verano Dorado.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP
LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME