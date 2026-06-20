JUAN OSVALDO RODRIGUEZ  "CORDOBES" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 20 de junio de 2026 a los 86 años. Su compañera Amelia Susana Almirón; sus hijas del corazón Marta, Cristina y Norma Varela; sus nietas Johana Varela, Marlen Cos; su bisnieto Salvador Martín y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", comienza sábado a las 12:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Lourdes, nacido en Villa María, Córdoba. Jubilado, pintor de obra.