Los patentamientos de autos cayeron 25,6% en mayo

Las concesionarias de autos y motos sufrieron duras caídas en mayo. Los patentamientos de vehículos automotores fueron 41.921, un nivel 25,6% menor al del mismo mes de 2025 cuando salieron de los concesionarios 56.319 unidades, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Los patentamientos también cayeron un 12,2% en la comparación con abril de este año cuando se registraron 47.730 operaciones.

El sector acumuló una caída del 9,7% entre enero y mayo. En el período se patentaron 247.187 unidades, notablemente por debajo de las 273.819 del tramo enero-mayo de 2025.

En la diferenciación por segmentos, en el quinto mes el rubro que más cayó fue el de los vehículos comerciales livianos, con una contracción de los patentamientos del 26,7% interanual. Los automóviles se patentaron un 26% menos.

En el informe mensual, ACARA consideró que es un “momento de oportunidad” pese a que la demanda “se mantiene con cautela y muy selectiva”.

En el ambiente aseguran que las empresas están bajando sus precios paulatinamente e interpretan el enfriamiento del mercado como resultado de una decisión racional de los consumidores, que estarían a la espera del momento indicado para hacer el gasto.

También se advierte, más allá de casos puntuales de rebajas, un aumento sostenido de los precios mes a mes, en un contexto de destrucción del salario y de la capacidad de ahorro de las familias, que destinan partes cada vez más amplias del ingreso a gastos como el alquiler o al pago de servicios públicos.

Las demandas de las empresas apuntan justamente contra elementos que inciden en la formación de los precios, como la carga impositiva, las tasas de financiación y los costos bancarios.

Patentamiento de motos

A contramano, se registró una mejora de las ventas de motovehículos. ACARA reportó que los concesionarios patentaron 66.851 unidades, un 25,4% más en la comparación con mayo de 2025, mes en el que se despacharon 53.325 unidades.

En cambio, en la comparación con abril de este año, cuando se patentaron 81.373 motos, se observó una baja del 17,8%.

En los cinco meses acumulados del año los patentamientos dan positivo. Los concesionarios patentaron 369.468 unidades, un 43,2% más que en el mismo período del año pasado (258.057 vehículos).