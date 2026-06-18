MIRTA LEONOR NICORA DE CAÑETE (Q.E.P.D.)

Falleció en Buenos Aires el 16 de junio de 2026 a los 71 años. Su esposo Jesús Argentino Cañete; sus hijos Andrea Cañete, Jesús y Francisco Cañete; sus hijos políticos Martín y Micaela; sus nietos Sofía, Agustin, Matías, Thiago, Gemma, Allegra y Nadia; sus bisnietos Valentin, Bautista, León, Catalina, Melody. Su hermana Teresa Nicora, sus sobrinos: Eugenio y Sebastián y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B". Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, nacida en Olavarria. Jubilada.