MIRTA LEONOR NICORA DE CAÑETE (Q.E.P.D.) | Infoeme
Jueves 18 de Junio 2026 - 13:05hs
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Olavarría
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 - 18 de Junio de 2026 | 08:57

MIRTA LEONOR NICORA DE CAÑETE (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Buenos Aires el 16 de junio de 2026 a los 71 años. Su esposo Jesús Argentino Cañete; sus hijos Andrea Cañete, Jesús y Francisco Cañete; sus hijos políticos Martín y Micaela; sus nietos Sofía, Agustin, Matías, Thiago, Gemma, Allegra y Nadia; sus bisnietos Valentin, Bautista, León, Catalina, Melody. Su hermana Teresa Nicora, sus sobrinos: Eugenio y Sebastián y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B". Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, nacida en Olavarria. Jubilada.

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