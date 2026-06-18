RENE ALFREDO LORENZO "RULY" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 17 de junio de 2026 a los 85 años. Su esposa Rosa Mancinelli. Sus hijos Guillermo, Mariano y Marcos Lorenzo. Sus hijas políticas Silvina y Patricia. Sus nietos Ulises y Helena. y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". El velatorio comienza a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Pueblo Nuevo, nacido en General La Madrid. Jubilado letrista.