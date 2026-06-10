El Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría” se presentará este domingo en la Sociedad Italiana

El próximo domingo se realizará una nueva presentación del Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría”, que esta vez tendrá como escenario la Sociedad Italiana.

El concierto será a las 18 horas en la sede de la institución ubicada en Dorrego 2851, en el marco de los 80 años de la República Italiana.

La actividad es libre y gratuita.

En la oportunidad se interpretará el siguiente repertorio: La Italiana en Argel. Gioacchino Rossini (1792 – 1868) (Arreglo para Quinteto de Vientos de Ioan Dobrinescu ); Cuarteto N°4. Gioacchino Rossini (1792 – 1868) (Arreglo para Cuarteto de Vientos de Frédéric Berr); Pequeña Ofrenda Musical. Nino Rota (191 – 1979) (Original para Quinteto de Vientos); Cuarteto de “Rigoletto ”. Giuseppe Verdi (1813 – 1901) (Arreglo para Quinteto de Vientos de Ioan Dobrinescu); Cuarteto Opus 2 N°6. Luigi Boccherini (1713-1805) (Transcripción para Quinteto de Vientos de Pierre Montreuille).

El Quinteto de Vientos, inició su actividad en 1993. En su trayectoria de 30 años se autogestionó en diez de ellos, (2008 – 2017), retomando desde el año (2018) el auspicio municipal. El grupo integra su repertorio con obras conocidas y otras de interpretación poco frecuente, con autores de todas las épocas, estilos, géneros y nacionalidades. También busca en forma complementaria desarrollar una labor didáctica.

“Vientos de Olavarría” se encuentra integrado por Claudia Cortés en flauta, Carlos Orlando en oboe, Mario Romano en clarinete, Marcos Tallarita en corno y Julieta Di Fede en fagot.

Los músicos que forman el Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría “, son solistas de sus instrumentos en las Orquestas Sinfónicas de Olavarría, Bahía Blanca, Mar del Plata, así como de Grupos de Cámara y diversos géneros musicales. Asimismo, ha integrado la programación de la filial local del Mozarteum argentino.