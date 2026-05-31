La venta de autos 0 km cayó 25,6% en mayo y acumuló su segundo retroceso

El mercado automotor registró en mayo una nueva caída. El patentamiento de vehículos 0 km alcanzó las 41.921 unidades, lo que representó una baja del 25,6% respecto del mismo mes de 2025 y un retroceso del 12,2% frente a abril, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En términos interanuales, se comercializaron 14.398 vehículos menos que los 56.319 registrados en mayo del año pasado. En la comparación mensual, la actividad también mostró una retracción frente a las 47.564 unidades patentadas en abril.

Con estos números, el acumulado de los primeros cinco meses del año llegó a 247.187 unidades, un 9,7% menos que en igual período de 2025, cuando se habían patentado 273.819 vehículos.

En el ranking de marcas, Toyota volvió a liderar las ventas de mayo con 5.760 unidades patentadas. La siguieron Volkswagen, con 4.954, y Fiat, con 4.607. Detrás se ubicaron Ford (4.030), Chevrolet (3.438), Renault (2.508), Peugeot (2.506), BYD (1.701), Citroën (1.379) y Jeep (914).

Entre los modelos más vendidos, la Toyota Hilux mantuvo el primer puesto con 2.309 patentamientos. Completaron los primeros lugares la Ford Ranger, con 1.672 unidades, y el Fiat Cronos, con 1.627.