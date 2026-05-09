CARLOS OSCAR LEMOS "VIEJO" (Q.E.P.D.) | Infoeme
Sabado 09 de Mayo 2026 - 10:18hs
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Olavarría
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 - 9 de Mayo de 2026 | 09:33

CARLOS OSCAR LEMOS "VIEJO" (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el día 8 de mayo de 2026 a los 67 años.

 

Su esposa Adriana Luján Silva. Sus hijos Ana María Eugenia, Carlos Emanuel y María del Rosario Lemos. Sus hijos políticos Gabriel Fernández y Marianela Peñalva. Sus nietos Alex Gael y Ana Sol Fernández; Lautaro, Mía, Bruno y Genaro Lemos Peñalva y demás deudos participan su fallecimiento.

 

VELATORIO: España 2942, Departamento "D", sábado de 10:30 a 15:00. RESPONSO: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar.

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecino del barrio Mariano Moreno, nacido en Roque Pérez. Albañil jubilado.

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