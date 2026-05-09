CARLOS OSCAR LEMOS "VIEJO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de mayo de 2026 a los 67 años.

Su esposa Adriana Luján Silva. Sus hijos Ana María Eugenia, Carlos Emanuel y María del Rosario Lemos. Sus hijos políticos Gabriel Fernández y Marianela Peñalva. Sus nietos Alex Gael y Ana Sol Fernández; Lautaro, Mía, Bruno y Genaro Lemos Peñalva y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D", sábado de 10:30 a 15:00. RESPONSO: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecino del barrio Mariano Moreno, nacido en Roque Pérez. Albañil jubilado.