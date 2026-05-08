CLEYDES VELO VIUDA DE MENDIZABAL (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 7 de mayo de 2026 a los 94 años.

Sus hijas Patricia y Cleydes Mendizabal. Su hijo político Rubén Pietrafesa. Sus nietos Tomás Pietrafesa, Renzo, Andre y Celeste Cuniolo, Andrés y Andrea Monzalvo. Sus bisnietas Morella, Bianca, Kim y Sam. Sus hijos del corazón Gustavo Cuniolo. Dani Jerez. Sus sobrinos Julio y Vivi Montero. Sus familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO. SIN RESPONSO. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, viernes a las 12:30.

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Vecina del barrio Pueblo Nuevo, nacida en Olavarría. Jubilada