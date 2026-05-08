HUGO NÉSTOR SCHNEIDER “KIKO” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 08 de mayo de 2026 a los 71 años. Su compañera María del Carmen Lora; sus hijos: Franco y Braian; sus hijas políticas: Julieta y Agustina; sus nietos: Aaron, Erik, Amelia e Irina; su hermana Norma; su sobrina Cristina y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: Sala “A” de la localidad de Sierras Bayas (Smirnoff Nro. 2663). Sábado 09/05 de 10:00 a 14:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: A confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Sierras Bayas, nacido en Colonia San Miguel. Jubilado.