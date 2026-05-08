MARÍA MICAELA PUCCILLO VIUDA DE FERRARO “ MIGUELINA” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 08 de mayo de 2026 a los 92 años. Sus hijos: José Luis y Karina Veronica Ferraro. Su hija política Elisabet Kees. Su nieta en el afecto Johanna Pereyra. Su nieto político en el afecto Gabriel Cabrera. Su bisnieta en el afecto es Katerina. Sus hermanos. Su hermana política María Salvadora Ferraro. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “B”. Sábado 09/05 de 07:00 a 11:30.Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 09/05 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Luján, nacida en Italia. Jubilada y pensionada.