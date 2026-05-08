MANUEL MONTEIRO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 08 de mayo de 2026 a los 88 años. Su esposa Rosa Castagnino. Sus hijos: Mirta y Liliana Monteiro. Su hijo político Marcelo Merlos. Sus nietos: Facundo y Rodrigo Merlos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”, hoy de 18:00 a 22:00 y sábado 09/05 de 11:00 a 12:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz, sábado 09/05 a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio San Vicente, nacido en Olavarría. Jubilado del Banco Edificadora.