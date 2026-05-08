BIBIANA MARTA SEIBEL DE GUEVARA “LA BIBI” “LA RUSA” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 08 de mayo de 2026 a los 61 años. Su esposo Pablo German Guevara. Sus hijos: Simon Rojas Seibel y Santiago Guevara Seibel. Su hija política Rocio Anabella Arfuch. Sus hermanos: Ruben y Dardo Seibel. Sus hermanos políticos: Yolanda Alzugaray y Susana De La Vega. Sus sobrinos: Esteban, Florencia, Eugenia y Emilio Seibel y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “F”. Sábado 09/05 de 10:30 a 13:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, hoy a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio el Provincial, nacida en Guatraché, La Pampa. Ama de Casa Jubilada.