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 - 7 de Mayo de 2026 | 08:14

HECTOR ALBERTO LUONGO “BETO” (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 6 de mayo de 2026 a los 81 años.

Su esposa María Angélica Vélez. Sus hijos Mariela, Javier, Marcelo y Natalia. Su hija política: Marisel. Sus nietos Iván, Milagros, Martina, Dana y Luciano. Su hermana Norma Luongo. Sus sobrinos, primos y demás familiares participan su fallecimiento.

 

Sin velatorio, sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves a las 13:30.

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Vecino del barrio Ceco 1, nacido en Olavarría. Jubilado de Calera Avellaneda.

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