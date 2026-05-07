NADIA MARISOL SALVANESCHI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 7 de mayo de 2026 a los 45 años.

Su esposo Marcelo De Martino. Su hija Gianna De Martino. Su madre Teresita Mazars. Sus hermanos Ivana, Betiana, Eliana, Fiamma, Valentino Salvaneschi. Sus hermanos políticos Cristian Dos Santos, Jose Zimmerman, Nicolas Melo, Fabio De Martino. Sus sobrinos. Sus tíos. Sus primos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sin velatorio, sin responso, cremación en Pinos de Paz

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina del barrio San Vicente, nacida en Olavarría. Ama de casa.