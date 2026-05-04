JOSE LUIS AQUERRETA "PEPE" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 4 de mayo de 2026 a los 88 años.

Sus hijos Mónica, Gabriel y Evangelina. Sus nietos Karen, Emiliano, Camila, Nicolás y Josefina. Sus hijos políticos: Silvina y Omar. Sus nietos políticos. Sus sobrinas y Sobrinos. Sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "B". La sala cierra a las 21:30 horas y reabre a las 7:00. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, martes a las 9:30.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecino del barrio Mariano Moreno, nacido en General Alvear. Jubilado.