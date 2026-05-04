JOSE LUIS AQUERRETA "PEPE" (Q.E.P.D.) | Infoeme
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 - 4 de Mayo de 2026 | 14:08

JOSE LUIS AQUERRETA "PEPE" (Q.E.P.D.)

 
Falleció en Olavarría el 4 de mayo de 2026 a los 88 años.

 

Sus hijos Mónica, Gabriel y Evangelina. Sus nietos Karen, Emiliano, Camila, Nicolás y Josefina. Sus hijos políticos: Silvina y Omar. Sus nietos políticos. Sus sobrinas y Sobrinos. Sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

 

VELATORIO: España 2942, Departamento "B".  La sala cierra a las 21:30 horas y reabre a las 7:00. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, martes a las 9:30.

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecino del barrio Mariano Moreno, nacido en General Alvear. Jubilado.

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