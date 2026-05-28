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 - 28 de Mayo de 2026 | 18:21

ALFONSO CARLOS DUMRAUF  "FONFI"  (Q.E.P.D.)

 
Falleció en Olavarría el  28 de mayo de 2026 a los 85 años. Su familia del corazón: Nicolás, Zulma, Berta, Bibiana, José Luis, Florencia, José, Claudia; Estela, Graciela; sus amigas y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D".  Viernes 29/05 de 10:00 a 14:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Viernes 29/05 a las 14:30.  Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Microcentro, nacido en Coronel Suárez. Jubilado. Músico Aficionado

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