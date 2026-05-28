ALFONSO CARLOS DUMRAUF  "FONFI"  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 28 de mayo de 2026 a los 85 años. Su familia del corazón: Nicolás, Zulma, Berta, Bibiana, José Luis, Florencia, José, Claudia; Estela, Graciela; sus amigas y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". Viernes 29/05 de 10:00 a 14:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Viernes 29/05 a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Microcentro, nacido en Coronel Suárez. Jubilado. Músico Aficionado