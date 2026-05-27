NORMA EDITH HAGG de BALEMAN (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de mayo de 2026 a los 78 años de edad. Su esposo Alejandro Baleman. Sus hijos Javier, Norma, Sergio y María Baleman. Sus hijos políticos Valeria Sánchez y Hugo Wagner. Sus nietos Jorge, Martin y Theo; Lucia, Alejandra, Elian y Selene; Fede, Sergio y Belén; Alexis, Kevin y Oriana; y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: Sala velatoria de Hinojo. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Hinojo, miércoles a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Hinojo, nacida en Coronel Suárez. Jubilada.