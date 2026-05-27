GLADYS ELISA DUMRAUF VIUDA DE HERGESHEIMER (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 27 de mayo de 2026 a los 90 años. Sus hijos Nidia y Ricardo. Sus hijos políticos Luis Ancel y Graciela. Sus nietos Andrés, Gabriel. Silvina, Cristian y Román. Sus nietos políticos Franco, Estefania, Agustina, Melisa, Silvina. Sus bisnietos Fausto, Paulina, Galo, Mia, Felipe, Lucio y Romelu; y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Barrio Pueblo Nuevo, nacida en Coronel Dorrego. Jubilada y pensionada.